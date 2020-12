Mareva Galanter s'amuse d'une phobie d'Arthur : "J'ai trouvé l'homme le moins..."

Mareva Galanter a un coeur aussi beau et pur que l'océan qui l'a vue naître. Miss France 1999 a grandi à Tahiti et se rend sur l'île dès qu'elle le peut. En plus de porter les couleurs de l'association Cora Gardeners basée à Moorea, et qui vise à sauvegarder le relief coralien, elle a tourné Les coeurs des Outre-Mer pour France Télévisions ainsi que trois documentaires. C'est plus que jamais chez elle qu'elle se sent comme un poisson dans l'eau, un amour et des valeurs qu'elle a transmises à sa fille Manava (5 ans). En revanche entre son compagnon Arthur et l'océan, c'est loin d'être une grande histoire d'amour.

Mareva Galanter aime Paris, la ville dans laquelle elle vit avec sa famille. Mais chaque année, la belle brune de 41 ans ressent un "besoin viscéral" de retourner sur les terres qui l'ont vue grandir. Auprès des siens, elle se ressource et transmet sa passion pour sa culture et la nature à sa petite Manava, à commencer par son prénom d'origine tahitienne qui veut dire "bienvenue au plus profond de mon coeur". "Ma fille Manava, elle va à Tahiti depuis qu'elle est toute petite. C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher. A 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien. Sa relation avec sa grand-mère est complètement dingue. Je retrouve ma mère à travers elle", a-telle confié à nos confrères de Gala.

Malheureusement, ce sera plus difficile pour Mareva Galanter de transmettre son amour pour l'océan à son compagnon Arthur. "Le mien qui n'a pas du tout le pied marin. Il a peur d'un poisson. En fait, j'ai trouvé l'homme le moins à l'aise dans l'eau", a-t-elle répondu après qu'on lui a demandé quel homme était le marin cher à son coeur. Si un poisson l'effraie, ce n'est pas le cas des morts-vivants. Le présentateur de 54 ans a donc pu créer sa nouvelle émission Disctrict Z, présentée par Denis Brogniart.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 17 décembre 2020.