Mareva Galanter et Arhur : photo rare du couple et photobomb

Arthur et Mareva Galanter forment un couple très discret. On les voit rarement sur les tapis rouges et encore plus rarement prendre la pose ensemble sur les réseaux sociaux. Mardi 11 août 2020, le couple a fait une exception lorsque la belle Miss France 1999 a photobombé l'animateur-producteur.

Après de belles vacances à Tahiti sur les terres de Mareva Galanter, le couple s'est envolé pour une nouvelle destination (la Grèce ?) avec des amis. Au programme, soleil, détente, cocktails avec des proches. Entre deux publications, Arthur a dévoilé dans sa story Instagram, une photo de sa compagne et de lui. Un fait rare pour les parents de Manava qui vient de fêter ses 5 ans.

Alors que l'animateur de 54 ans prenait un selfie (il prend la pose avec un look très cool, tee-shirt ample et collier autour du coup) sa moitié se dévoile en arrière plan, en débardeur blanc et fait le signe de la victoire. "Photobomb" a juste écrit Arthur en légende de cette photo inédite.