Arthur et Mareva Galanter, leur fille Manava fête ses 5 ans : photos magiques

Le présentateur de TF1 et sa compagne sont les heureux parents de Manava. Et ce mercredi 5 août 2020, la fillette fête ses 5 ans. Pour l'occasion, Arthur et Mareva Galanter ont posté des photos magiques et lui ont fait une belle déclaration.

Le 25 juillet dernier, Mareva Galanter avait posté une photo similaire. Cette fois, Manava était assise sur le ponton, plus près du dauphin. Miss Tahiti 1998 (qui a également été élue Miss France 1999) avait aussi partagé un adorable cliché sur laquelle elle posait avec sa maman, sa grand-mère et sa fille. "Joyeux anniversaire maman. 4 générations pour te fêter", avait-elle écrit en légende de sa publication datant du 26 juillet. Si Manava est l'unique enfant de la belle brune de 41 ans, Arthur avait déjà deux enfants. Samuel est né le 5 juillet 1997 de ses anciennes amours avec l'ancien mannequin Léa Vigny. Et Aaron est né le 11 novembre 2009, fruit de sa relation avec Caroline Nielsen. Le 24 juillet, il n'avait pas manqué de partager une rare photo de ses fils, lors de leurs vacances.

