Arthur et Mareva Galanter : photo de leur fille Manava, adorable tigresse

Les vacances sont souvent synonymes de moments passés en famille. C'est en tout cas le choix qu'a fait Mareva Galanter. Alors que son compagnon Arthur a divulgué ce week-end une rare photo de ses fils Samuel et Aaron en vacances avec lui, la Miss France 1999 a de son côté publié un portrait de famille, réunissant quatre générations de femmes, dont la petite Manava (bientôt 5 ans).

La belle Tahitienne de 41 ans a célébré dimanche 26 juillet 2020 l'anniversaire de sa maman. "Joyeux anniversaire maman. 4 générations pour te fêter", a-t-elle écrit en légende d'une photo où elle pose avec sa mère, sa grand-mère et sa fille. Le lien de parenté est visible, les trois femmes ont beaucoup de classe. À leurs côtés figure Manava, adorable dans une robe fleurie. Pour cacher son visage, sa maman a apposé une tête de tigre dessus. Un choix qui peut laisser entendre que sa fille a un sacré caractère !

La veille, Mareva Galanter avait déjà partagé avec ses abonnés un doux moment passé avec son enfant. Sa petite fille aux longs cheveux et bruns, retenus par un serre-tête licorne, faisait connaissance avec un dauphin.

Arthur et Mareva profitent donc des vacances pour passer plus de temps avec leur famille (précisons que Samuel est né de la relation passée de l'animateur producteur avec Léa Vigny et qu'Aaron a quant à lui pour maman Caroline Nielsen). "À la base, nous sommes très différents. Ni lui ni moi n'aurions imaginé que l'on puisse vivre ensemble et avoir un enfant. Mais je lui ai appris le calme, la sérénité. C'est un homme beaucoup plus apaisé aujourd'hui", avait déclaré Mareva Galanter en février dernier au sujet de son compagnon. En plus d'être plus posé, Arthur est devenu un papa poule depuis la naissance de Manava. Dernièrement, il a même accepté de se déguiser en princesse pour lui faire plaisir. C'est dire à quel point il est gaga de sa fille. Une enfant qui fêtera son cinquième anniversaire le 5 août et qui est pleine de vie comme avaient pu le voir les spectateurs de l'émission Show Must Go Home. La fillette y avait plusieurs apparitions en live.