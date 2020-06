Arthur : Déguisé en princesse par sa fille Manava, il assume et dévoile son look

Arthur et Mareva Galanter, retour sur leur rencontre

Il a pris de gros risques en tentant de la séduire. En 2008, Arthur a entonné J'ai encore rêvé d'elle – du groupe Il était une fois – avec Mareva Galanter sur le plateau de l'émission Panique à l'oreillette. En interprétant ces petits mots d'amour, l'animateur espérait bien qu'ils deviennent un jour réalité. Et pourtant. Notre ancienne Miss France 1999 n'était pas prête à céder et l'a fait attendre de longues semaines. "Il m'a avoué après qu'il avait eu un petit truc. Je peux vous dire qu'il a été d'une patience infinie, expliquait-elle dans 50 minutes inside. On est très différents, on est même opposés en fait. Je crois que ni lui ni moi n'aurions imaginé qu'on puisse vivre ensemble, avoir un enfant, depuis pas mal d'années maintenant." Comme quoi, l'erreur est humaine. L'essentiel, c'est qu'elle s'en soit rendu compte...