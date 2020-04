Arthur, sa nouvelle coupe signée Mareva Galanter : perplexe, il la recadre

À défaut de pouvoir se rendre au salon de coiffure en cette période de confinement, Arthur a fait confiance à sa moitié, Mareva Galanter, pour lui couper les cheveux. Qu'on se rassure, l'ancienne reine de beauté ne s'est pas emparée de sa tondeuse pour lui raser le crâne comme l'animateur l'avait annoncé il y a quelques semaines à la suite d'un pari fou. Souvenez-vous, il promettait alors aux internautes de se débarrasser de sa chevelure s'il atteignait le million de followers sur sa page Instagram. "Je vais me raser le crâne vendredi à 16 heures si j'ai un million. C'est Mareva qui va prendre la tondeuse", lâchait-il dans sa nouvelle émission web Show Must Go Home.

Malheureusement pour son compte sur le réseau social mais heureusement pour ses cheveux, l'animateur de TF1 y a échappé. Néanmoins, il avait bel et bien besoin d'un rafraîchissement capillaire. Ainsi, ce lundi 27 avril 2020, Arthur a accepté de laisser sa chance à Mareva Galanter pour se la jouer coiffeuse. Simplement munie d'une paire de ciseaux, la jolie brune ne l'a toutefois pas rassuré. Via sa story Instagram, le papa de Manava est apparu pour le moins perplexe.

"Ce sera ta plus belle coupe ever !", estime de son côté Mareva Galanter. Mais à chaque nouveau cheveu qui tombe, le visage d'Arthur se décompose un peu plus. "Tu es sûre de ce que tu es en train de faire ?", lui demande-t-il, inquiet. Et sa chérie d'avouer qu'elle est en pleine improvisation. "Mais on n'improvise pas sur ma tête !", réagit alors l'homme de télé, toujours plus soucieux. D'ailleurs, il n'hésite pas à la reprendre, gentiment bien sûr : "Déjà c'est de l'autre côté, c'est là qu'il faudrait désépaissir." Pas sûr que Mareva Galanter retente l'expérience après ce flop !