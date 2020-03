Arthur bientôt le crâne rasé ? Mareva Galanter prête à sortir la tondeuse

Lundi 30 mars 2020, Arthur était aux commandes de sa nouvelle émission web Show Must Go Home, qu'il a lancée afin de divertir ses fans pendant le confinement. Il a contacté les humoristes Camille Lellouche, Artus et Booder, des habitués de Vendredi tout est permis, en visio pour son show du jour. Et il ne s'attendait pas à ce que deux de ses invités lui lancent un challenge de taille.

Camille Lellouche et Artus l'ont en effet mis au défi de se raser le crâne s'il atteignait un million d'abonnés sur Instagram d'ici vendredi. Et surprise, le compagnon de Mareva Galanter a accepté. Mais Arthur l'a bien vite regretté ! Hier, Iris Mittenaere a, comme de nombreuses personnalités, organisé un live sur Instagram afin de répondre aux questions de ses fans. Et au bout d'environ vingt minutes, c'est le présentateur de 54 ans qui est apparu à l'écran. "Je suis déprimé parce que j'ai accepté un challenge et je vais le perdre", a-t-il tout d'abord confié. Il a ensuite confié à Miss France et Miss Univers 2016 ce qu'il s'était passé.

"J'ai déjà pris 20 000 followers, j'ai peur d'arriver à un million. Et tu me connais, je suis un homme de parole, donc je vais me raser le crâne vendredi à 16 heures si j'ai un million. C'est Mareva qui va prendre la tondeuse", a poursuivi Arthur. A l'heure où nous écrivons cet article, il a déjà 694 000 abonnés sur Instagram. Rendez-vous vendredi sur Facebook, dans Show Must Go Home, pour découvrir s'il a bel et bien perdu tous ses cheveux, à défaut d'avoir perdu des followers, ce qui aurait exceptionnellement été une bonne nouvelle vu la situation.