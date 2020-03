Arthur : Sa compagne Mareva Galanter débarque dans la cuisine... avec un poney

Arthur n'abandonne pas son public, en cette période de confinement. Tous les Français ont été invités par le gouvernement à limiter au maximum leurs déplacements. Tout le monde doit donc rester chez lui au maximum. Dans ce contexte particulier, de nombreux tournages de séries ou d'émissions ont été arrêtés. D'autres ont trouvé des solutions afin de continuer à divertir leurs fans, parmi lesquels Arthur.

Le présentateur de 54 ans avait annoncé en avant-première au Parisien qu'il allait lancer une émission sur Facebook et Instagram, baptisée The Show Must Go Home. Le coup d'envoi a été donné mercredi 18 mars, à 16h30 et bien entendu, c'est depuis chez lui qu'il présente cette nouveauté. Durant ses émissions, il est accompagné (virtuellement) par des humoristes avec lesquels il est habitué à travailler comme Artus, Jarry, Cartman, Inès Reg, Issa Doumbia, Arnaud Ducret, Claudia Tagbo, Tony Saint Laurent ou encore Kevin Razy.

Dans l'émission du jeudi 19 mars, Arthur a présenté ce show en compagnie d'Inès Reg (qui a probablement encore mis des paillettes dans la vie des gens), Camille Lou et Michaël Youn. Et les spectateurs ont assisté à une scène assez improbable et drôle. En début d'émission, sa compagne Mareva Galanter est apparue avec des lunettes de soleil vissées sur le nez, une guitare à la main, sans dire un mot. Et, un peu plus tard, l'ancienne Miss France (1999) était de retour pour une raison étonnante.

"On va interrompre le jeu parce que ma femme a décidé de faire entrer un poney !", a expliqué Arthur amusé avant que sa femme fasse véritablement entrer l'animal prénommé Blinis dans sa cuisine. "Il est venu manger des carottes, c'est l'heure du goûter ! On donne à manger à des poneys dans ma cuisine !", a alors expliqué le présentateur. Des séquences comme on les aime, surtout en cette période délicate.