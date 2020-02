Mareva Galanter, le début de sa romance avec Arthur : "Il a été d'une patience..."

Elle s'est frottée à un défi de taille. Dans le deuxième épisode de l'émission Stars à nu, qui sera diffusé le 7 février 2020, Mareva Galanter fera tomber le haut, le bas et tout ce qui va avec pour la bonne cause... et pour son amoureux, Arthur. Dans les coulisses, c'est lui qui mène la danse puisqu'il produit le show de TF1. Et c'est sur cette même chaîne que Miss France 1999 a accepté d'en dire un peu plus sur leur relation – fait rarissime ! – ainsi que sur leur rencontre à la télévision datant de 2008.

"Il m'a avoué après qu'il avait eu un petit truc, a-t-elle raconté à Nikos Aliagas dans son émission 50 Mn Inside du 1er février. Arthur, qui est un homme si pressé, qui est autant dans l'action, au quotidien, toujours dans l'urgence... Je peux vous dire qu'il a été d'une patience infinie !" Mareva Galanter a croisé sa route pour la première fois sur le plateau de Panique à l'oreillette. Elle avait partagé un duo prémonitoire avec lui puisqu'ils avaient pour défi de chanter, ensemble, le titre du groupe Il était une fois, J'ai encore rêvé d'elle. L'occasion pour elle de lui susurrait à l'oreille des "Je t'aime" et des "Je suis à toi" bien avant que ce ne soit réellement le cas.

Ni lui ni moi n'aurions imaginé qu'on puisse vivre ensemble, avoir un enfant

En août 2015, la belle comédienne a donné naissance à leur fille, Manava – qui signifie bienvenue en tahitien. Et c'est un sacré coup du sort, car a priori, rien ne laissait penser qu'ils puissent être compatibles. "On est très différent, on est même opposé en fait, a précisé Mareva Galanter. Je crois que ni lui ni moi n'aurions imaginé qu'on puisse vivre ensemble, avoir un enfant, depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que je lui ai appris le calme, la sérénité, à savoir quand c'est pas grave. Quand il rentre à la maison, il n'a pas fini de travailler, il est encore au téléphone, jusqu'à ce que je l'arrache pour qu'on puisse dîner !"

Rendez-vous sur TF1

Le 7 février 2020, Mareva Galanter s'adonnera à l'art de l'effeuillage en compagnie de Firmine Richard, de Fanny Leeb, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga, Alessandra Sublet et Marine Lorphelin dans la suite de Stars à nu. L'occasion, peut-être, d'en savoir encore davantage sur cette jolie complicité qu'elle partage depuis plus de douze ans avec Arthur...