Arthur : Adorable photo et déclaration à sa fille pour son anniversaire

Arthur (53 ans) et Mareva Galanter (40 ans) sont les heureux parents de Manava. La petite fille née le 5 août 2015 vient de fêter ses 4 ans, un moment unique placé sous le signe de la fête qui a été immortalisé par son papa.

Manava et ses amis ont pu profiter d'un goûter qui a de quoi faire des envieux. En plus de s'amuser avec ses copines et copains et de se délecter d'un très bon gâteau d'anniversaire, Manava a eu droit à un spectacle de clown ! Assise par terre avec ses camarades, la petite brunette était attentive au spectacle. "4 ans déjà que tu illumines ma vie", a légendé Arthur sur son compte Instagram.

L'anniversaire de Manava semble s'être déroulé loin de Paris. Dimanche 4 août, la sublime Mareva Galanter a posté une photo depuis Tahiti, île dont elle est originaire et qui l'a couronnée Miss en 1998, un an avant qu'elle ne devienne Miss France. La petite famille serait donc actuellement en Polynésie française.