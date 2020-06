Mareva Galanter émue : pensée pour son père décédé lors d'un jour spécial

Dimanche 21 juin 2020 avait lieu la fête des Pères. Une journée pleine d'amour et de bonheur pour les heureux chefs de famille et leurs enfants. En revanche, il s'agit d'un événement beaucoup plus difficile à supporter pour ceux qui ne peuvent plus profiter de leur papa. C'est notamment le cas de Mareva Galanter. L'ancienne Miss France est malheureusement séparée du sien depuis son décès en 2017. À l'époque, elle avait partagé son immense chagrin sur ses réseaux sociaux en publiant une photo de fleurs colorées et en écrivant simplement en légende : "Repose en paix Papa."

En dépit de sa tristesse, Mareva Galanter a tout de même rendu hommage à son paternel en cette journée si spéciale. Sur Instagram, elle a partagé une vieille photo d'archive où elle apparaît enfant, offrant un tendre câlin à celui qui n'est plus là lors de ce qui ressemble à l'Épiphanie au vu de leurs têtes couronnées. "J'aurais tant aimé dire 'Bonne fête Papa !' encore des années...!", se désole-t-elle avant de se montrer solidaire de tous ceux qui sont dans son cas : "Une pensée pour ceux qui n'ont plus leur papa et pour ceux qui l'on perdu pendant ces 3 derniers mois... Prenez soin de vos proches et profitez des uns des autres", écrit-elle en commentaire de cette publication. Dans son malheur, Mareva Galanter peut toutefois compter sur le soutien inconditionnel de ses abonnés, qui lui ont laissé de doux mots pour la réconforter. "Il veille sur chacun de vous", "Des étoiles dans le ciel pour veiller sur nous", "Merci belle Mareva, oui, pensées émues pour les familles endeuillées", peut-on lire.

Si elle n'a plus son papa, Mareva Galanter a tout de même pu fêter l'événement avec les siens. En effet, son compagnon Arthur était à l'honneur, lui qui est le père de sa fille Manava, âgée de 5 ans. Nul doute que la petite famille a rendu ce moment inoubliable.