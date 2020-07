Camille Combal blessé à cause de Kev Adams : il "trahit un secret de tournage"

Ce n'est pas encore l'heure des vacances pour Camille Combal. L'animateur de 38 ans est actuellement en train de tourner la saison 2 de Mask Singer. Et, entre deux prises, il a réalisé une vidéo dans laquelle il a fait une révélation sur son tournage de District Z, ce lundi 27 juillet 2020.

TF1 aura des airs de The Walking Dead. Récemment, Arthur a tourné sa nouvelle émission présentée par Denis Brogniart et baptisée District Z. Des personnalités ont accepté de participer à ce nouveau programme qui mélange le concept de l'escape game et du parcours d'obstacles, avec des zombies. Camille Combal a eu la chance de participer à cette aventure. Mais elle a tourné au cauchemar, et pas simplement à cause des morts-vivants.

Avant de tourner la demi-finale de Mask Singer, Camille Combal a enregistré une vidéo en direct des loges diffusée notamment sur Twitter. Après avoir présenté les membres de l'équipe qui l'entouraient, l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) a fait une révélation sur le tournage de District Z auquel il a participé : "J'ai une genouillère au genou parce qu'on a tourné la nouvelle émission de Denis Brogniart qui est canon. Elle va arriver - je ne devrais pas le dire, mais - le 10 octobre. Non, bientôt. C'est District Z, c'est une folie cette émission. J'ai tourné avec Kev Adams et Jarry et à un moment donné j'ai dû porter Kev, je vais trahir un secret de tournage mais on n'a pas été malins. On aurait dû faire l'inverse. Je me suis un peu pété le genou."

Décidément, Camille Combal n'a pas de chance dernièrement. En mai dernier, la veille du déconfinement, il avait annoncé à ses fans qu'il venait de se blesser. "Je viens de me casser un orteil ! La veille du déconfinement. Ça va vous ?", avait-il écrit le 10 mai dernier. Si, à l'époque, il n'avait pas révélé comment il s'était fait mal, l'ex-animateur de Virgin Tonic a levé le mystère le 20 juillet : "Ouais me suis juste pété l'orteil en courant après mon chien..."