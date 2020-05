Camille Combal blessé avant le déconfinement, ses consoeurs se moquent

Confiné mais pas inactif, l'animateur Camille Combal a récemment repris le chemin des plateaux de télé. Mais ce n'est pas sans douleur qu'il va désormais mettre en boîte les tournages de Qui veut gagner des millions ? puisqu'il s'est blessé au pied ! Il l'a révélé sur Twitter.

Dimanche 10 mai 2020, sur son compte suivi par 1,5 million de fans, Camille Combal a donc annoncé s'être blessé. "Je viens de me casser un orteil ! La veille du déconfinement. Ça va vous ?", a-t-il indiqué, préférant en rire, mais sans expliquer les coulisses de cette malheureuse blessure qui, on l'imagine, a du lui faire bien mal sur le moment. Un brin moqueuses, ses consoeurs Estelle Denis et Valérie Damidot ont réagi à sa publication. "Ta table basse n'a rien, au moins ?", lui a demandé la première. "Fallait pas enlever tes Crocs pour faire ta gym", a blagué la seconde.

Camille Combal a révélé qu'il avait enfin quitté son appartement parisien qu'il partage avec sa chérie Marie pour poursuivre les tournages de l'émission Qui veut gagner des millions ? sur TF1. Le programme a fait son retour à l'antenne le 20 avril et, pour aider son amoureux, Marie n'avait pas hésité à sortir ses ciseaux pour lui couper les cheveux ! On imagine qu'avec le déconfinement, il pourra désormais compter sur une professionnelle dans les loges du studio de tournage. Outre son émission télé, l'animateur de 38 ans continuait aussi d'animer sa matinale pour Virgin Radio, depuis son salon.

Camille Combal, qui devrait normalement aussi revenir dans quelques mois dans une nouvelle saison de Danse avec les stars, ne s'est pas ennuyé pendant le confinement. Outre ses activités professionnelles, s'il regrette de ne pas avoir appris l'italien, le piano ou les échecs comme il aurait aimé le faire, il a confié à Brut avoir au moins fait une activité réconfortante : il a cuisiné des pizzas !