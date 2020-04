Camille Combal bientôt de retour sur TF1 : nouveau challenge pour son couple

Les fans de Camille Combal sont ravis. L'animateur continue de les divertir malgré le confinement. En effet, depuis le 16 mars dernier, ce n'est plus depuis les studios de Virgin Radio qu'il présente sa matinale, mais depuis le salon de son appartement parisien. Une expérience inédite pour l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, qui s'est aménagé un studio de fortune. "Sur la table de la salle à manger, à côté du salon, avec le chat qui marche sur l'iPad et me déconnecte de la visioconférence, et ma chérie qui se fait un café", confiait-il au Parisien.

Mais Camille Combal va devoir trouver mieux que ça dans les prochaines semaines puisqu'il s'est lancé un nouveau défi avec TF1 : animer Qui veut gagner des millions depuis chez lui ! Un pari risqué qui requiert une grosse organisation. "C'est presque fait, mais il y a encore des détails, notamment dans les communications, à régler", a fait savoir une source proche du dossier auprès de Puremédias. Si certaines questions techniques sont encore à régler, le projet se concrétise peu à peu. Toujours selon nos confrères, Camille Combal "recevra virtuellement dans le jeu une célébrité, elle aussi confinée chez elle, qui jouera pour faire gagner de l'argent à une association caritative". Pour faire au mieux, le joker "L'avis du public" devrait être mis de côté pour laisser place à un nouveau, spécial confinement.

Le quotidien de Camille Combal et de sa femme Marie va donc encore une fois être chamboulé. Cette dernière devra se résoudre à partager l'homme qu'elle a épousé en juillet 2019 avec des millions de Français. Si, jusqu'à présent, son émission de radio n'était pas trop envahissante, repasser à l'antenne pourrait bien être un challenge pour le couple étant donné que Camille Combal a toujours pris soin de la préserver de l'oeil du grand public...