Camille Combal et sa matinale dans son salon : sa femme Marie dans le décor

Les auditeurs de Virgin Radio ont l'habitude d'être réveillés par Camille Combal tous les matins de la semaine et la pandémie de coronavirus n'a rien changé à ce rendez-vous devenu incontournable. Ce n'est plus depuis les studios de Virgin Radio, mais depuis le salon de son appartement parisien que l'animateur feel good de 38 ans réveille plusieurs centaines de milliers d'auditeurs depuis le lundi 16 mars 2020. "À partir de demain, la radio, c'est en direct de mon salon. En live from le 2e étage ! Par mesure de précaution, comme beaucoup d'entre vous, on nous a mis au télétravail ! Mais on a trouvé un moyen de ne pas vous lâcher !", s'était-il enthousiasmé sur Instagram le dimanche, alors qu'une seule répétition avait eu lieu dans la soirée, afin de s'assurer que tout fonctionnait.