Camille Combal et sa femme sous l'eau pendant le confinement : leur belle galère

Confinement oblige, Camille Combal anime désormais sa matinale de Virgin Tonic de chez lui. Un nouveau quotidien sur lequel l'animateur de 38 ans s'est confié auprès de Jarry.

Après Shy'm ou Alessandra Sublet, l'humoriste a réalisé un live avec l'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste. Il a donc appris que Camille Combal était confiné avec sa femme Marie. "Bien sûr que je suis accompagné, avec quelqu'un qui me supporte. C'est ma moitié. Regarde the ring, tu crois que je dors ou quoi ?" a-t-il déclaré en montrant fièrement son alliance qu'il porte depuis juillet 2019. Mais leur vie à deux ne ressemble pas du tout à une lune de miel.

On vous rassure, Camille Combal et Marie ne s'entretuent pas. Ils ont simplement eu un gros problème de douche. "J'ai ma douche qui se bouche, pile là, pendant le confinement. J'ai passé la soirée d'hier jusqu'à minuit les pieds et les genoux dans l'eau en train d'essorer. C'était le Titanic" a-t-il raconté, amusé, à son interlocuteur. Mais, la bonne nouvelle, c'est que les tourtereaux pourront rester propres quoi qu'il arrive.

Lorsqu'ils font les courses, ils ne font aucun stock de nourriture, contrairement à de nombreux Français. En revanche, il y a deux types d'articles que Camille Combal ne peut pas s'empêcher de prendre à chaque fois qu'il se ravitaille : "J'ai rien mis en stock, car j'ai été raisonnable, mais y a qu'un truc, je sais pas pourquoi, on a un problème avec ma chérie, c'est qu'on peut pas aller faire des courses sans prendre du sopalin et du papier toilette. Donc j'ai beaucoup de papier toilette d'avance et, surtout, j'ai du sopalin, mon frère." Une confidence qui a bien fait rire Jarry.

Récemment interrogé par Le Parisien, Camille Combal s'était confié sur ses nouvelles conditions de travail : "Je me mets sur la table de la salle à manger, à côté du salon, avec le chat qui marche sur l'iPad et me déconnecte de la visioconférence, et ma chérie qui se fait un café." Fort heureusement, il n'est pas importuné par ses voisins. Il faut dire qu'il n'a pas manqué de les prévenir de la situation. Un voisin parfait !