Arthur, papa comblé : adorable photo de sa fille Manava avant la rentrée

Après des vacances à Tahiti, puis en Grèce, Arthur a mis le cap sur le Sud de la France en marge de la rentrée. Mais avant de reprendre le chemin des plateaux télé, l'animateur profite encore de doux moments avec les siens, et notamment de sa fille Manava, qui a récemment fêté son cinquième anniversaire.

Ce mercredi 26 août 2020, Arthur a vraisemblablement profité d'une chouette journée avec la fillette comme il l'a prouvé via sa story Instagram. Dans leur villa qui apparaît luxueuse, Manava est allongée sur le sol du salon, les pieds en l'air et le visage partiellement camouflé par la table basse sur laquelle repose sa peluche. "Ma vie", commente son célèbre papa, attendri par l'image.

Ces derniers temps, Arthur ne craint plus d'exposer sa famille sur les réseaux sociaux. Depuis le début des vacances, le compagnon de Mareva Galanter se montre gaga de sa tribu recomposée. En juillet dernier, c'était par exemple son aîné Samuel (23 ans) qui était à l'honneur, dont la maman est le mannequin Léa Vigny. Plus tard, il postait une adorable photo de son deuxième fils Aaron (10 ans), né de sa relation avec Caroline Nielsen, passant un bon moment avec sa demi-soeur, Manava, face à un magnifique paysage verdoyant. Autant de partage avec sa communauté qui en a fait craquer plus d'un.

Arthur est sans doute heureux de pouvoir montrer qu'il est un père dévoué après s'être longtemps consacré à sa carrière. Pour Paris Match, peu de temps après la naissance de Manava, il confiait : "Pendant longtemps, j'ai cru que mon bonheur passait par la réussite. Et puis, je me suis réveillé, je ne voyais pas grandir mes enfants. Ma vie est désormais organisée en fonction du moment que je vais passer avec eux, qui vivent dans deux pays différents. Ils sont ma colonne vertébrale".

Reste qu'il est toujours autant présent sur TF1. Il s'apprête d'ailleurs à faire un retour en force sur la chaîne avec un nouveau jeu, District Z. De nombreuses personnalités ont répondu présentes à l'appel de l'animateur, dont Marine Lorphelin, Bruno Guillon, Michaël Youn, Camille Cerf, Ahmed Sylla ou encore Kev Adams. Ils avaient pour mission de réussir le plus d'épreuves possibles, lesquelles étaient infestées de zombies, pour s'emparer d'un maximum d'argent appartenant à un milliardaire fou et propriétaire des lieux.