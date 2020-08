Arthur : Ses enfants Manava et Aaron posent tendrement, son fils Samuel attendri

C'est bien en Grèce qu'Arthur et sa compagne Mareva Galanter se sont envolés après avoir passés de jolis moments à Tahiti, île chère à la Miss France 1999 puisqu'elle y est née. Si on a pu voir que le couple était entouré d'amis pour cette nouvelle destination, dans une nouvelle publication d'Arthur, on contate que Manava et son demi-frère sont aussi présents.

Les vacances de l'animateur et de sa compagne n'ont jamais été autant exposées sur les réseaux sociaux. Le couple est très heureux et dévoile ces moments de douceur, surtout lorsqu'ils sont partagés en famille.

Après avoir dévoilé fin juillet une photo de Samuel (23 ans), né d'une première relation avec le mannequin Léa Vigny, et d'Aaron (10 ans), dont la maman est Caroline Nielsen, poser ensemble face à la mer, puis avoir diffusé de multiples photos de sa fille qui vient de célébrer son cinquième anniversaire, Arthur a publié un autre moment rare et franchement attendrissant.

Manava, assise au côté d'Aaron. La petite fille, en robe fleurie, fait face à un grand jardin au côté de son frère. Et les deux enfants on un sacré jouet posé à côté d'eux, un drone. De quoi s'amuser et surtout faire de belles vidéos souvenirs. "My best Team #journéeinternationaledelajeunesse", a écrit Arthur en légende.