Arthur : Très rare photo de son fils aîné, Samuel, pour ses 23 ans

L'animateur Arthur n'est pas du genre à exposer sa famille sur les réseaux sociaux. Il est d'ailleurs rarissime de le voir avec ses proches, mais le producteur de 54 ans vient de faire une belle surprise à ses followers ce dimanche 5 juillet 2020.

En effet, il a publié sur Instagram une photo de lui en compagnie de son fils aîné, Samuel, né de sa relation avec le mannequin Léa Vigny, alors que le jeune homme fête ses 23 ans. "Birthday Boy. Love You. #prouddaddy", légende-t-il. Sur l'image, père et fils s'enlacent tendrement. Alors qu'Arthur apparaît de dos, le visage de Samuel est en revanche bel et bien visible. L'occasion de constater qu'il a bien grandi et qu'il ressemble de plus en plus à son célèbre paternel.

Naturellement, la photo a rapidement été largement commentée : on ne compte plus les messages souhaitant un joyeux anniversaire au jeune homme, qu'on n'avait plus vu depuis quelques années, et ceux ravis de voir leur complicité au grand jour. "Magnifique photo pleine d'amour et de bonheur", "Quel beau garçon", "BG comme papa", "Quelle bombe", peut-on lire.