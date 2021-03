Arthur fête ses 55 ans : Mareva Galanter partage une magnifique photo de couple

Le couple s'aime en toute discrétion depuis maintenant 9 ans... Ce 10 mars 2021, Arthur fête ses 55 ans. Un anniversaire pour lequel l'animateur et producteur de District Z a reçu un joli message de la part de sa compagne Mareva Galanter. Sur Instagram, l'ancienne Miss France a en effet partagé une magnifique d'eux deux, affichant leur tendre complicité.

Sur ce portrait studio en noir et blanc, Arthur et sa moitié prennent la pose tout sourire. Lui est élégant dans son costume tandis que la Tahitienne, une fleur de tiaré à l'oreille, fait un clin d'oeil à son île natale. "Quand on est jeune, c'est pour la vie @arthur_officiel. Birthday boy", a simplement commenté celle qui a été couronnée plus belle femme de France en 1999. Un message d'autant plus remarqué que Mareva Galanter et Arthur se veulent particulièrement discrets sur leur vie de couple depuis le début de leur romance, entamée en 2012. Les amoureux sont tout aussi pudiques lorsqu'il s'agit d'évoquer leur petite fille, Manava (5 ans).

Mercredi matin, Arthur a lui aussi célébré son anniversaire en image sur Instagram. En légende d'une photo de lui petit, l'animateur a écrit avec dérision : "Pour que chaque jour compte. 10Mars. Birthday boy. Par contre cette année je ne la rajoute pas car je ne l'ai pas utilisée." En dépit de la crise sanitaire et du couvre-feu empêchant toute fête entre amis, Arthur pourra éventuellement souffler ses bougies entouré des siens : Mareva et Manava, mais aussi ses deux garçons, Samuel (23 ans, qu'il partage avec Léa Vigny) et Aaron (11 ans, né de sa relation avec Caroline Nielsen).