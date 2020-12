Arthur et Mareva Galanter émerveillés par leur fille Manava, parenthèse idyllique à Tahiti

En story, toujours sur le réseau social de partage d'images, Arthur s'est laissé aller à un instant de détente absolue. Le producteur de District Z, émission animée par Denis Brogniart et diffusée sur TF1, présente une cabane perchée en pleine nature. Il s'agit là de son "bureau pour la semaine". Un matelas avec coussins colorés y est installé, c'est pour lui "the place to be".

De son côté, Mareva Galanter, qui était en admiration devant Manava en pleine interraction avec les petits poissons de l'océan Pacifique, partage d'autres moments en famille. C'est au Golden Lake, un restaurant situé à Moorea, qu'ils ont tous ensemble dégusté des mets traditionnels à base de poisson.

Une parenthèse idyllique pour le couple, ravi de voir Manava dans son élément. "Elle va à Tahiti depuis qu'elle est toute petite. C'est une sirène, elle passe des heures dans l'eau à nager, enfiler son masque, trouver des coquillages, pêcher. À 5 ans, elle connaît déjà des noms de poissons, confiait Mareva Galanter à Gala début décembre. Elle est née à Paris et grandira à Paris. C'est important pour moi de lui transmettre ça, qu'elle ait un peu de Tahiti en elle, c'est de là que je viens, c'est ma culture. Elle a déjà un prénom tahitien."