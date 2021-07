Anaud Ducret : Sa femme Claire en plein pole dance, elle met le feu face à Amir

L'heure était à la fête le 14 juillet 2021. A l'occasion de la fête Nationale, nombreux sont les événements organisés afin de profiter d'un moment convivial. Outre le Concert de Paris, présenté par Stéphane Bern, par exemple, certaines personnalités avaient rendez-vous sur le rooftop de l'hôtel Pullman Tour Eiffel à Paris pour une soirée exceptionnelle.

Au programme, un dîner concocté par l'ancien candidat de Top Chef (2011) Pierre Sang : tartare de Maigre, tarama à la truffe, gel citron soja/Bibimbap à la volaille, gyoza aux légumes/Nuage d'agrumes. Les invités ont ensuite pu assister à un show d'Amir Haddad. Le chanteur de 37 ans a interprété certains de ses plus grands titres. Mais ce n'est pas tout ! Claire Francisci-Ducret, l'épouse d'Arnaud Ducret, a fait une démonstration endiablée et aérienne de pole dance. Pour l'occasion, elle était vêtue d'une tenue de scène composée d'une brassière et d'une culotte, ornée de strass. Nul doute que les convives ont eu des étoiles plein les yeux en la regardant.

Du côté des invités justement, l'établissement a pu compter sur la présence du couple Hapsatou Sy/Vincent Cerutti. Après son court mais douloureux séjour à l'hôpital, l'animateur de 40 ans a pu se détendre auprès de sa belle, avec une vue imprenable sur la Tour Effel et donc, sur le feu d'artifice. Les danseurs professionnels de Danse avec les stars Denitsa Ikonomova, Katrina Patchett et Maxime Dereymez ont aussi répondu présent.

L'ancienne chroniqueuse du Mag de NRJ12 Fiona Deshayes, Rebecca Sayaque (gagnante de la saison 7 de The Voice Kids), le producteur de LGD Production Jules Durand, le frère de Kev Adams Noam Smadja (DJ Noyz), le chanteur Makassy, La French House ( Maryne Ponsard, Sonia Nouri de l'agence Mona, Raphael Curron, Sacha Sadok, Louise Ragot) et Stephane Bidard (Brett Eyewear) faisaient partie de la liste des invités. Tout comme les humoristes David Azria, Tareek, Edgar-Yves, Alex Fredo, Djimo, Nash, Louis Chapey, Ahmed Sparrow, la directrice artistique de Fridge Comedy Coline Carteau, Sharon Brakha, Johan Kirszner et Jules Mairet de la marque Hookssup.