Vincent Cerutti, une hospitalisation "hyper dure" : "J'avais des vomissements..."

Grosse frayeur pour Vincent Cerutti le week-end du 10 juillet 2021. L'ancien présentateur de TF1 a dû se rendre en urgence à l'hôpital car il souffrait, notamment, de gros maux de tête. Après une batterie d'examens, le personnel soignant a découvert qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire. Une mésaventure sur laquelle le compagnon d'Hapsatou Sy est revenu sur Instagram, le 14 juillet.

Vincent Cerutti a souhaité adresser une vidéo à ses abonnés afin de les remercier tout d'abord, puis pour leur donner des nouvelles et répondre à certains de leurs commentaires. "Je vais bien. Je suis en parfaite santé, je suis en pleine forme", a tout d'abord déclaré le papa d'Abbie (4 ans) et d'Isaac (1 an). Et, après avoir précisé que "ça a été super dur", il a expliqué pour quelle raison il avait subi des examens aussi poussés, alors qu'il ne s'agissait que d'une intoxication alimentaire. "Vous avez raison, pourquoi faire une ponction lombaire, pourquoi faire un scanner de la boîte crânienne et pourquoi faire une radio des poumons quand c'est une intoxication alimentaire. C'est juste qu'ils ne savaient pas. J'avais super mal à la tête, j'avais de la température, j'avais des vomissements... et on ne savait pas ce qu'il y avait. Je ne vous cache pas que la ponction lombaire ça fait hyper mal mais c'est hyper important. Donc si un jour vous devez en faire une, faite le parce que ça révèle plein de choses. Il faut écouter les médecins", a-t-il expliqué. Il n'a également pas manqué de remercier une fois de plus le personnel soignant.