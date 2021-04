Hapsatou Sy fête ses 40 ans : adorable et rare portrait de famille avec ses deux enfants

Hapsatou Sy n'est pas du genre à partager des photos de ses enfants, Abbie, née en septembre 2016, et son petit frère Isaac, né le 15 novembre 2019. Mais samedi 10 avril 2021, l'animatrice n'a pas résisté à l'envie de partager un adorable portrait de famille sur Instagram. Et pour cause, elle a passé ce jour là le cap des 40 ans ! Un âge souvent redouté mais qu'Hapsatou Sy peut se vanter de bien vivre étant donné qu'elle mène la vie dont elle a toujours rêvé.

"C'est officiel ! J'ai 40 ans ! Toutes mes dents et tout pour être heureuse. J'avais promis d'être une femme libre à 40 ans et je crois que j'ai réussi mon pari ! Croyez toujours en vous et vivez chaque seconde de votre vie en ayant conscience de la bénédiction que c'est. Passez votre temps à aimer plutôt qu'à haïr ! Dites-vous que l'horloge de la vie ne revient jamais en arrière. Merci la vie, merci mon Dieu et merci à vous tous pour votre amour", a-t-elle légendé sous sa publication. L'image de sa belle famille a forcément touché bon nombre d'internautes, et ce malgré que les visages des deux bambins soient toujours camouflés.

Le compagnon d'Hapsatou Sy et père de ses enfants, Vincent Cerutti n'a évidemment pas manqué de souhaiter lui aussi un bel anniversaire à la femme de sa vie. Sur ses réseaux, il a partagé une photo de leur couple et lui a adressé un tendre message. "Le plus bel âge, ta plus belle décennie celle d'une maman accomplie. Harmonie, douceur et bonheur dans cette belle journée maman on t'aime fort fort", a-t-il écrit.