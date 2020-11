Hapsatou Sy maman "fière" : rare photo de son fils Isaac, qui a déjà tout d'un grand

Il y a maintenant un an, la famille d'Hapsatou Sy et Vincent Cerutti s'agrandissait. Déjà parents d'une petite Abbie, née en septembre 2016, ils accueillaient son petit frère Isaac le 15 novembre 2019. Le bonheur du couple n'a malheureusement été partagé avec leurs fans qu'à très peu de reprises, ce dernier préférant préserver sa vie privée. Mais dimanche 22 novembre 2020, Hapsatou Sy n'a pas résisté à l'envie de poster une adorable photo de son fils sur Instagram.

Sur l'image, le bambin au visage camouflé, et habillé en total look sport, apparaît très à l'aise sur ses deux jambes. De quoi impressionner sa célèbre maman. "Mon amour Isaac Haroun, roi des bébés fourmis se tient debout comme un grand. Je suis fière de toi mon bébé. Maintenant va, vis et deviens. À 45 ans, tu seras toujours le bébé de maman. Je t'aime fort", légende-t-elle tendrement. Et pour Vincent Cerutti de commenter avec humour : "Vu ce qu'il mange, dans 10 jours il passe le permis de conduire". Preuve incontestable que le jeune Isaac se porte bien mais surtout, que le temps file à tout allure.

Car en effet, déjà un an qu'Abbie endosse le rôle de grande soeur. Et, en ce laps de temps, Isaac en a appris des choses. Pour son premier anniversaire, son papa faisait d'ailleurs état de ses acquis. "Et voilà ! J'ai un an ! Je suis Isaac mais dans le milieu des bébés on me connait sous le nom de code de Monsieur Sourire. Là je commence presque à marcher, je touche à tout, ouvre grand les yeux... je sais dire Maman-Papa et je fonce pour mes premières aventures avec ma très (très) grande soeur de 4 ans ! Bon je vous laisse parce que j'ai toute la vie devant moi maintenant !", pouvait-on lire sous sa publication.