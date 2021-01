Hapsatou Sy prête pour un 3e enfant à 40 ans : son appel du pied à Vincent Cerutti

Hapsatou Sy est une maman comblée. Avec Vincent Cerutti, elle élève deux adorables enfants, Abbie (4 ans) et Isaac (1 an). D'après sa dernière publication Instagram, du 15 janvier 2021, l'animatrice a du mal avec le temps qui file à toute allure. C'est donc avec nostalgie qu'elle a partagé une photo de l'un de ses accouchements. "Je venais d'accoucher, j'étais heureuse. La peau abîmée, les yeux tirés, les nuits très courtes mais tellement heureuse", a-t-elle légendé, sous l'image d'elle en train d'embrasser son bébé.

Un sentiment exceptionnel qu'elle aimerait fortement retrouver, comme elle l'a confié par la suite, faisant d'ores et déjà fi des critiques qui pourraient émerger quant à son âge. "J'approche de la quarantaine, dans 3 mois, et j'aimerais beaucoup en avoir un troisième. La société nous dit que faire un enfant après 40 ans, ce n'est pas terrible. Et bien les études disent que faire un enfant après 40 ans multiplie par 3 nos chances d'être centenaire !!! A bon entendeur ! Je dis ça je dis rien. Parler en silence", a-t-elle écrit, avant de recevoir de nombreux messages bienveillants, l'incitant à concrétiser son rêve. "C'est génial le bébé de la quarantaine !!! Je te le confirme", "Chacune devrait faire ce qu'elle a envie et quand elle le décide !! La société n'a pas à nous dicter notre chemin de vie...", "On s'en fou de ce que la société dit !!! Si tu veux fait", "C'est une bénédiction un enfant ! A n'importe quel âge"... Hapsatou Sy et Vincent Cerutti peuvent donc se lancer sereinement !