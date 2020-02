Hapsatou Sy : "Le plus beau cadeau de Vincent ? Nos enfants !" (EXCLU)

On sait ce que Vincent Cerutti et Hapsatou Sy ont fait pour la Saint-Valentin. Le 14 février 2020, ils étaient invités du restaurant Vapiano, à La Défense, pour battre le record du monde du plus grand Italian Kiss. Parmi les 125 invités, les jeunes parents se sont pris au jeu de l'interview Power of Love, où ils reviennent avec humour et émotion sur leur histoire d'amour, fête des amoureux oblige.

Première question : les défauts et qualités de sa moitié. "Sa qualité principale à Vincent, c'est qu'il est fédérateur, il aime les gens, il est toujours en train de s'occuper tout le monde. Il est très généreux", explique Hapsatou Sy à notre micro. Son compagnon Vincent Cerutti a même trouvé le terme parfait pour la qualifier : "Je lui dis parfois, t'es 'attachiante', c'est un croisement entre 'attachant' et 'chiante', c'est notre petit truc à nous."

Décidément l'âme inventive, Vincent Cerutti révèle le drôle de surnom qu'il a donné à sa moitié. "Au quotidien, je l'appelle 'tête de fourmi', parce que je trouve qu'elle a une tête de fourmi. Une fourmi avec deux antennes. C'est Fourmiz je crois, le dessin animé, vous verrez", poursuit l'animateur.

Questionné sur le plus beau cadeau que Vincent Cerutti lui ait offert, Hapsatou Sy répond sans hésitation : "Le plus beau cadeau qu'il m'ait offert, c'est évidemment mes deux bébés, qui sont magnifiques." Il faut dire qu'ils ont de quoi être heureux, eux qui sont parents de deux enfants : une fille Abbie (3 ans) et le tout jeune Isaac, qui a fêté ses 2 mois le 15 février dernier. "Il fait beaucoup le ménage, la cuisine, s'occupe des enfants... Il m'aide énormément", se réjouit-elle. Heureusement que Vincent Cerutti est une aide précieuse le jour, puisque la nuit, c'est Hapsatou Sy qui s'occupe du petit Isaac. "C'est elle qui s'occupe du bébé la nuit. Moi parfois, mais je le fais en mode assistant", plaisante-t-il. Un joli couple (presque) sur la même longueur d'onde.

