Hapsatou Sy, 4 ans d'amour avec Vincent Cerutti : sa tendre déclaration

Hapsatou Sy est sur un petit nuage. Le 15 novembre 2019, la femme d'affaires et animatrice de 38 ans a donné naissance à son deuxième enfant : un fils prénommé Isaac. Elle est également l'heureuse maman d'une petite Abbie, née en septembre 2016. Et elle file toujours le parfait amour avec son compagnon Vincent Cerutti. Le 12 décembre, le couple fêtait d'ailleurs un heureux événement : ses quatre ans d'amour.

Hapsatou Sy a en effet dévoilé qu'il y a quatre ans, elle a croisé le chemin de l'animateur de 38 ans. Afin de marquer le coup, elle a partagé un tendre cliché de son homme et elle. On les découvre côte à côte, en pleine nature, vêtus de blanc. "On venait de se rencontrer. On n'imaginait pas que quatre ans plus tard on vivrait à 4 ;-) Bébé Isaac, princesse Abbie et nous. La vie est belle", a-t-elle écrit en légende de la photo. Elle a également mis des émojis représentant des coeurs. Un bonheur qui a attendri plus de 11 000 abonnés.

Nombreux sont les internautes à avoir commenté la publication. Elodie Gossuin a publié des smileys avec des coeurs à la place des yeux. "Bénédiction", "Tout le meilleur à venir à tous les 4 !", ont respectivement écrit les chanteuses Louisy Joseph et Inna Modja. Des commentaires qui ont, à coup sûr, encore plus donné le sourire au couple.