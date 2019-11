Hapsatou Sy maman pour la 2e fois : elle a accouché d'un petit garçon

C'est officiel, Hapsatou Sy et son amoureux Vincent Cerutti ont accueilli leur deuxième enfant ! Le couple a annoncé l'heureuse nouvelle ce dimanche 17 novembre 2019 sur les réseaux sociaux. Déjà parents d'une petite Abbie, née en septembre 2016, ils agrandissent leur petite famille.

Sur Instagram, l'heureuse maman, qui avait annoncé son accouchement imminent, a écrit : "Le bonheur est là ! Nous sommes heureux Vincent, Abbie et moi de vous annoncer la naissance en ce vendredi de notre fils Isaac Haroun Giovanni. Nous espérons ce monde le plus beau pour toi, nous y veillerons au mieux. Bienvenue dans notre famille petit prince. N'oublie jamais l'éternité de notre amour pour toi. Merci à vous tous pour tous vos messages chargés de bienveillance durant toute ma grossesse. Ce nouveau voyage me permey de me re-découvrir et de me découvrir. Je suis encore plus femme aujourd'hui et tellement comblée. Merci la vie, merci mon Dieu."

C'est en avril dernier que la businesswoman et l'animateur avaient créé la surprise en annonçant la grossesse d'Hapsatou Sy. "Vincent et moi sommes si heureux de vous annoncer cette belle nouvelle ! Notre famille s'agrandit ! Bébé 2 est en route pour notre plus grande joie. La vie, c'est de s'arrêter sur ce qui compte. Love you @instacerutti", avait écrit la jeune femme de 38 ans légende d'une belle photo d'elle en robe dévoilant un ventre déjà bien arrondi. Dans la foulée, Vincent Cerutti a lui aussi laissé exploser sa joie : "@hapsatousy et moi allons prochainement 'offrir' un petit frère ou une petite soeur à notre fille Abbie... Vous savez combien je suis discret sur ma/notre vie privée, mais je suis heureux de partager avec vous cette formidable nouvelle ! Je vais être #papa une seconde fois !"

Ce deuxième bébé était voulu par la belle. En effet, en avril 2017, elle déclarait à nos confrères de Closer vouloir agrandir la famille : "Quand on vient d'une fratrie de huit, on imagine mal avoir un enfant unique." Son voeu est désormais réalité !