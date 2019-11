Hapsatou Sy enceinte : accouchement imminent pour la future maman "en paix"

A 38 ans, Hapsatou Sy attend son deuxième enfant. Un bébé, fruit de son union avec l'animateur Vincent Cerutti, qui ne va pas tarder à pointer le bout de son nez. Le 14 novembre, la future maman a posté une publication sur son compte Instagram, suivi par 192 000 abonnés.

Hapsatou Sy, qui a révélé une nouvelle photo d'elle avec son baby bump bien imposant, a écrit en légende : "En cette fin de grossesse, je suis en paix. Je respire et pense à tout cet amour qui m'attend. Je me dis que dans quelques jours nous serons 4. Je suis reconnaissante de ce que la vie me donne. Tout à l'heure ma fille me disait avec une joie inouïe que l'on ne lit que dans les yeux des enfants : 'Maman, quand petit frère va sortir, je t'apporterai un dessin avec plein de couleurs, ça te fera du bien.' Et je me disais, mon bonheur c'est ça. Je vous envoie plein d'amour car ça me fait du bien. Et vous ? Qu'est ce qui vous rend heureux en ce moment ?"

L'ancienne chroniqueuse de C8, qui poursuit sa carrière de femme d'affaires dans l'univers de la beauté, attend donc un petit garçon. Hapsatou Sy avait déjà saisi son compte Instagram pour faire part de la joie de son amoureux. "Mon Vincent Cerutti est prêt et au taquet pour être encore une fois un super papa ! Nous sommes ravis ! Des bisous à vous tous ! Merci encore pour votre amour", déclarait-elle alors.

Pour rappel, le couple - qui avait participé conjointement à l'émission Danse avec les stars sur TF1 - est déjà parent d'une petite fille, prénommée Abbie, née en septembre 2016. Un demoiselle malheureusement déjà victime, parfois, d'insultes racistes. "On m'a aussi dit que mon enfant était un bâtard parce qu'il est métisse. Les gens qui sont derrière leur écran et qui profèrent ce genre de propos, c'est scandaleux", disait Hapsatou Sy l'an dernier dans TPMP.

Thomas Montet