Hapsatou Sy (très) enceinte et soutenue par son chéri Vincent Cerutti

Pour l'inauguration de son concept store parisien le 19 septembre 2019, Hapsatou Sy a vu les choses en grand. Enceinte de son deuxième enfant, la businesswoman est apparue avec un baby bump très rond, au bras de son amoureux Vincent Cerutti. En couple depuis 2015, les amoureux – déjà parents d'une petite fille prénommée Abbie et âgée de 3 ans – étaient plus fusionnels que jamais.

Le futur papa s'est montré très attentionné avec l'ancienne candidate de Danse avec les stars. Toujours prêt à la soutenir, l'animateur de 38 ans a publié un post pour la féliciter. En légende d'un selfie d'eux deux, il écrit : "Je souhaite succès et longue vie à la nouvelle aventure de Hapsatou Sy qui a à coeur de vous faire partager ici ses merveilleuses créations et celles de nombreux autres créateurs talentueux qui méritaient enfin d'entrer eux aussi dans la lumière ! Bravo !"

Ce concept store inédit permettra aux clients de bénéficier d'un relooking complet et de bénéficier de services innovants. Vêtements et pièces de créateurs, accessoires, mais aussi prestations beauté et cours de yoga seront disponibles. Histoire de se faire chouchouter tranquillement de la tête aux pieds dans un seul et même endroit.