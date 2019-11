Hapsatou Sy enceinte de 8 mois et sereine malgré son 1er accouchement difficile

Hapsatou Sy a fait quelques confidences sur cette deuxième grossesse, à Magic Maman. Nous avons donc appris qu'elle était en pleine forme ; "Après les nausées du début, je suis devenue une pile électrique. Il est temps que je me pose un peu. Ce bébé est une petite surprise, mais une jolie nouvelle, car l'écart d'âge avec ma fille Abbie, qui vient d'avoir 3 ans, est idéal." Abbie sait bien entendu qu'elle s'apprête à devenir grande soeur et elle en est très heureuse. Un soulagement pour Vincent Cerutti qui craignait beaucoup sa réaction. Il avait donc envisagé de demander des conseils au pédiatre sur le sujet. Mais sa chère et tendre lui a répondu qu'elle avait eu sept frères et soeurs et qu'à chaque fois, ses parents avaient annoncé la grossesse "à l'arrache", sans que les aînés soient traumatisés pour autant. Elle souhaitait donc que son compagnon et elle suivent leur instinct pour partager cette nouvelle avec la fillette.

D'ici à quelques semaines, Hapsatou Sy donnera naissance à son deuxième bébé. Et elle n'appréhende aucunement l'accouchement : "Je suis sereine parce que je sais le bonheur à la clé. Mon homme a été top la première fois, après trente heures de travail et une césarienne d'urgence, donc il le sera pour le deuxième."