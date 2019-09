Hapsatou Sy enceinte de Vincent Cerutti : ils révèlent le sexe du bébé !

Hapsatou Sy et Vincent Cerutti s'apprêtent à être parents pour la deuxième fois ! En juin dernier, ils avaient annoncé l'arrivée de ce bébé sur leurs réseaux sociaux. Le couple est d'ailleurs déjà parent d'une petite fille, Abbie, née en septembre 2016. Ce week-end, le dimanche 29 septembre 2019, ils ont décidé de révéler le sexe de leur futur bébé à leurs fans.

On a d'abord pu découvrir ce message chargé d'émotion publié par Hapsatou Sy. "Je crois qu'il est content et mes tympans aussi ! C'est un garçon, les amis ! Mon Vincent Cerutti est prêt et au taquet pour être encore une fois un super papa ! Nous sommes ravis ! Des bisous à vous tous ! Merci encore pour votre amour", s'est émerveillée la chroniqueuse sur Instagram. Le couple accueillera donc un petit garçon d'ici à une poignée de semaines.

Une grande nouvelle que Vincent Cerutti s'est empressé de partager avec ses abonnés : "Bonsoir à tous, Hapsatou a beaucoup plus d'abonnés que moi, alors 'L'instaSphère' est déjà au courant mais en effet nous sommes heureux de vous annoncer que notre petite princesse va avoir un petit frère ! Maman et papa une seconde fois, une fierté, une responsabilité et encore plus d'amour à partager bientôt à 4 ! Merci maman de m'offrir ce petit garçon qui va assurer la descendance Cerutti pour la plus grande fierté de mon grand-père et de mon père. Enfin un petit mec pour m'accompagner au milieu de mes deux filles que j'aime tant."

Un moment toujours émouvant qui n'a pas manqué d'attendrir les amis du couple. "Bisous forts à vous 4 ! Vous êtes beaux de bonheur", a écrit Élodie Gossuin. "Beaucoup de bonheur à vous tous", a commenté Marlène Schiappa.