Vincent Cerutti papa : premiers jours épuisants avec son bébé Isaac

Animateur à la radio, à la télé, danseur et même papa, Vincent Cerutti est un homme aux multiples talents. En couple avec la journaliste Hapsatou Sy, il est devenu père pour la toute première fois le 20 septembre 2016, d'une petite Abbie.

Depuis le 15 novembre 2019, les amoureux ont accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon qu'ils ont choisi de prénommer Isaac Haroun Giovanni. Depuis quelques jours, c'est donc une toute nouvelle vie, avec deux fois plus de rebondissements que les jeunes parents doivent assumer. Et même si Vincent Cerutti connaît déjà le job grâce à sa fille, c'est un nouveau challenge pour lui. Sur Instagram, il a d'ailleurs avoué être un peu fatigué par l'arrivée de son petit bonhomme. Le 19 novembre 2019, il a posté un selfie, dévoilant ainsi un visage cerné, les traits tirés par le manque de sommeil. En légende, l'ancien candidat de Danse avec les stars écrit : "Beaucoup d'entre vous demandent 'ça va papa, pas trop fatigué ?' Rien en comparaison de la maman, mais il est clair que ça tire un peu. Mais ça va ! Un peu mal au dos donc un peu de repos en même temps que bébé, de grosses assiettes pleines de bonnes choses pour reprendre un peu 'du poil de la bête' et des sceaux remplis d'amour grâce aux yeux et aux vibrations des enfants."