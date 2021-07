Vincent Cerutti hospitalisé en urgence : radio des poumons, scanner cérébral... Il raconte

Vincent Cerutti, mais aussi ses proches, ont vécu un week-end compliqué. Le 10 juillet 2021, l'animateur de 40 ans a été admis aux urgences. Une mésaventure que le compagnon d'Hapsatou Sy a raconté sur son compte Instagram ce lundi.

Les abonnés de Vincent Cerutti ont découvert des photos inquiétantes aux alentours de 19 heures : l'ancien présentateur de TF1 a dévoilé un cliché sur lequel on peut découvrir son bras perfusé. Sur la seconde photo, le papa d'Abbie (4 ans) et d'Isaac (1 an) a une mine déconfite et est assis sur son lit d'hôpital, vêtu d'une blouse bleue. En légende, il a souhaité expliquer à ses abonnés ce qu'il s'était passé samedi dernier. "Je suis arrivé aux urgences samedi à 16h pour un départ le dimanche matin à 5h", a tout d'abord écrit Vincent Cerutti. Il a ensuite précisé que ce sont des "céphalées aiguës et permanentes", un "mal au ventre et des douleurs dans les jambes" qui l'ont conduit à l'hôpital.

De nombreuses heures et analyses plus tard, le diagnostic du beau brun a été posé : "Ils pensaient à une méningite... !? Bref... analyse de sang, test PCR radio des poumons, scanner cérébral et enfin 3 ponctions lombaires plus tard : le verdict !? Intoxication alimentaire qui aura été la cause de la déshydratation qui engendra très vite les maux de têtes et le reste ! Plus de peur que de mal", a-t-il poursuivi avant de remercier le personnel soignant.