Hapsatou Sy en couple lors de sa rencontre avec Vincent Cerutti : "J'assume"

À 38 ans, Hapsatou Sy a tout pour être heureuse. Celle qui fait son come-back télé sur C8 à partir du 25 septembre prochain - à la tête d'une nouvelle émission mensuelle baptisée TPMP : Elles refont la télé - est épanouie professionnellement, mais surtout personnellement. Grâce à Vincent Cerutti, elle a fondé la famille dont elle avait toujours rêvé. Et alors que le couple a toujours assuré avoir eu un véritable coup de foudre, l'animatrice vient de faire des révélations inattendues.

En recevant Nawell Madani chez eux, dans le cadre de son émission Comment vous vous êtes pécho ? sur sa chaîne YouTube, Hapsatou Sy et Vincent Cerutti sont revenus sur leur rencontre. "Je le vois, j'ai des palpitations au coeur... Là, j'étais vraiment perturbée, je ne savais plus où j'habitais, je ne savais plus rien", se souvient, encore émue, Hapsatou Sy. Et de souligner un détail important : elle était en couple. "Je me dis 'je fais comment ?' Je n'étais pas séparée. Et là, je me dis, 'je suis dans la m****'", déclare-t-elle.

Mais impossible d'oublier Vincent Cerutti. Même chose de son côté à lui, qui prend les devants très rapidement. "Je ne dors pas de la nuit. Le matin, je regarde mon téléphone, je vois Twitter, j'ai un DM, j'ouvre le DM et là, il me dit 'tu es encore plus belle en vrai. Déjeunons à l'occasion'". "Oui, mais toi, tu as quelqu'un !", rappelle Nawell Madani. "Oui j'ai quelqu'un, mais je lui réponds, 'Tu es encore plus beau en vrai, déjeunons à l'occasion'", poursuit Hapsatou Sy...

Loin de se vanter de son comportement, Hapsatou Sy dit malgré tout "assumer" entièrement son jeu de séduction avec Vincent Cerutti avant même d'avoir rompu. "Je pense qu'à un moment, je me suis dit 'pourquoi je me priverais de vivre ça'. Pour une femme, c'est toujours agréable de savoir qu'elle plaît encore. Pour moi, je ne commettais rien de grave, mais je savais que ce que je ressentais pour lui n'était pas ce que je ressentais pour la personne avec qui j'étais", reconnaît-elle. Et après quelques messages échangés, Hapsatou Sy sait qu'elle doit alors prendre une décision radicale et met fin à sa relation pour donner sa chance à Vincent Cerutti. L'animatrice a vraisemblablement fait le bon choix, car cinq ans plus tard, elle est toujours aussi heureuse au côté de son homme. Ensemble, ils ont même eu deux enfants, Abbie (3 ans) et le tout jeune Isaac, né en novembre 2019.