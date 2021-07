Stéphane Bern en couple : son séduisant compagnon Yori "fier" avant Le Concert de Paris

Evènement le 14 juillet 2021. Pour la neuvième année consécutive, à l'occasion de la fête Nationale, se tenait Le Concert de Paris. Un show diffusé en direct sur France Inter, et en simultané sur France Télévisions et sur les antennes de plusieurs pays du monde. Il s'agit là de l'un des plus grands événements de musique classique au monde et c'est Stéphane Bern qui a eu l'honneur de le présenter. L'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Choeur de Radio France ont choisi cette année le thème de la liberté. Retour sur cette belle soirée.

Le présentateur de 57 ans était une fois de plus aux commandes de ce prestigieux concert. A cette occasion, il a misé sur un costume bleu et des chaussures aux couleurs de la France. Avant de monter sur la scène située au Champ-de-Mars, il a partagé un petit moment avec son nouveau compagnon Yori Bailleres. Ce dernier a en effet posté une photo sur Instagram sur laquelle on peut le voir complice et souriant avec Stéphane Bern. "Juste fier. Pour plusieurs raisons", a-t-il écrit en légende. Il a ensuite partagé une image où il précise notamment être fier d'être Français.