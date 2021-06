Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji parents d'un petit garçon : ils dévoilent le prénom du bébé

C'est une nouvelle qui se célèbre en musique.

Le 23 juin 2021, Hiba Tawaji, la femme d'Ibrahim Maalouf, a annoncé qu'elle vient de donner naissance à leur premier enfant commun. Cette douce annonce, elle l'a partagée sur les réseaux sociaux en publiant une jolie photographie : un cliché en noir et blanc sur lequel on aperçoit la main du petit garçon qui tient fermement celle de maman. "Merci Dieu, merci la vie", écrit-elle, émue. Quant au prénom de l'enfant, plus de mystère : il a été baptisé Nael.