Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji mariés : première photo des festivités

Deux jours après les festivités, Ibrahim Maalouf a finalement dévoilé une première photo de son mariage surprise avec Hiba Tawaji. Le 21 septembre 2020, le célèbre trompettiste franco-libanais s'est saisi de son compte Instagram pour partager un joli cliché de son union avec la chanteuse, connue pour avoir participé à l'émission de The Voice (TF1).

"En espérant que ce sourire reste à jamais sur ton visage. Je t'aime tellement Hiba #justmarried", a indiqué le musicien de 39 ans en légende de sa publication. Sur l'image, les jeunes mariés apparaissent effectivement tout sourire, en costume et robe de mariée, sous une pluie de pétales de fleurs. Un mariage qui a été célébré à Paris le 19 septembre dernier et dont quelques clichés avaient déjà été relayés par des internautes. Ibrahim Maalouf et Hiba Tawaji forment un couple très discret, tant et si bien qu'aucun d'eux n'a jamais évoqué cette romance publiquement. Les deux artistes libanais sont-ils tombés amoureux après leur participation commune à l'émission Taratata en 2016 ou se connaissaient-ils avant ?