Ibrahim Maalouf : Le musicien s'est marié à Hiba Tawaji (The Voice)

Carnet blanc pour Ibrahim Maalouf. Le trompettiste âgé de 39 ans est un homme marié ! Sur Instagram, on a vu fleurir des photos de sa cérémonie de mariage, alors qu'il a épousé sa compagne, la chanteuse et actrice Hiba Tawaji. Une jeune femme que les téléspectateurs de TF1 ont pu voir dans l'émission The Voice.

Vendredi 18 septembre 2020, plusieurs internautes ont partagé des photos d'Ibrahim Maalouf, en costume sombre et chemise bleue clair, au bras d'Hiba Tawaji en robe crème, tout sourire à la sortie d'une mairie à Paris. Pour l'heure, les époux ont gardé le silence sur cette cérémonie civile dévoilée sur Instagram par plusieurs médias comme Identity Magazine et Black & White Magazine. On ne sait donc pas le couple - qui avait gardé extrêmement discrète son histoire d'amour - avait prévu une grande soirée après, en ces temps de pandémie de coronavirus, ce n'était sans doute pas vraiment idéal.

Hiba Tawaji, âgée de 32 ans et née au Liban, avait marqué le petit écran en participant en 2015 à la 4e saison de The Voice, rejoignant l'équipe de Mika. Elle avait toutefois perdu en demi-finale. Par la suite, elle avait signé un contrat avec Mercury Records. On a aussi pu la voir dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Si elle n'a jamais rien dit de sa relation avec Ibrahim Maalouf, lui aussi originaire du Liban, il se pourrait bien que leur participation commune à l'émission Taratata en 2016 puisse être le point de départ de leur romance. A moins qu'ils ne connaissaient déjà avant ?

Ibrahim Maalouf, qui a également été heureux d'apprendre sa récente relaxe dans l'affaire d'agression sexuelle sur mineure où il était accusé, n'a lui aussi jamais rien dit de cette histoire. En revanche il est plus bavard quand il est question de musique. Ainsi, il a pris la parole alors qu'il participera le 1er octobre à un concert de soutien au Liban - diffusé sur France 2 en direct de Paris et de Beyrouth -, show dont il va assurer la direction artistique. Avant cela, le 19 septembre Mika aussi sera sur scène pour le concert I Love Beirut en compagnie de plusieurs artistes afin de lever des fonds suite à la double explosion survenue au Liban en août dernier.