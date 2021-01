Ibrahim Maalouf accusé d'agression sexuelle sur mineure et innocenté : cette affaire le poursuit

En ce moment, une autre révolution est en cours. De plus en plus de musiciens se battent pour un changement radical concernant la diversité au sein de grands orchestres et opéras. Ibrahim Maalouf a été l'un des premiers à dénoncer l'ultraprésence d'une élite blanche issue de milieux aisés et les inégalités qu'il a subies. C'est pour une émission spéciale sur le sujet que le trompettiste libanais était sur le plateau de C à vous (France 5).

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Ibrahim Maalouf explique avoir été insulté et même menacé de mort lorsqu'il a osé parler du recrutement raciste de certaines institutions. Ses détracteurs se sont servis de l'accusation de violences sexuelles dont il avait fait l'objet pour desservir son propos. "Vous me donnez l'occasion de faire un état des lieux. C'est terrible d'avoir à en parler encore. J'ai en effet été innocenté par la justice. Donc les gens sont au courant. Malgré tout, je suis obligé d'en parler. Pourquoi ? Parce que je lis beaucoup d'inepties, beaucoup de choses fausses sur Internet. Cette désinformation est terrible. On dit que j'aurais été menacé par manque de preuves. Bon, ceux qui connaissent le dossier - c'est à dire les trois juges, les avocats - savent que ce n'est pas vrai", a développé le musicien de 40 ans.

"Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. J'ai été relaxé parce qu'il y avait des preuves que cette jeune femme mentait. On a des preuves, des témoignages... Il y a même des aveux de sa part dans son journal intime. On a tous les documents, toutes les preuves qui prouvent que c'est faux. Donc quand je lis sur internet que j'aurais été relaxé par défaut de preuve, ça m'irrite. On se sert de cet élément-là pour discréditer tout mon discours sur la diversité", a dénoncé Ibrahim Maalouf.

Le trompettiste avait été entendu par la justice pour une plainte pour atteinte et agression sexuelle, sur une mineure de 15 ans. En 2018, le tribunal de Créteil l'avait condamné à quatre mois de prison avec sursis et à 20 000 euros d'amende. Après avoir fait appel de cette décision, Ibrahim Maalouf a été relaxé en juillet 2020.