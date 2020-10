Ibrahim Maalouf sa touchante déclaration à son épouse, Hiba Tawaji, en direct

Jeudi 1er octobre 2020, France 2 mobilisait son antenne pour aider à reconstruire Beyrouth. Dès 20h40, la chaîne du Service public passait en édition spéciale, près de deux mois après l'explosion accidentelle du port, qui avait causé la mort d'au moins 192 personnes. Cette soirée caritative et festive a été marquée par un grand concert diffusé depuis L'Olympia. Une idée d'Ibrahim Maalouf, le parrain de l'évènement.

Pascal Obispo, Florent Pagny, Patrick Bruel, Daniel Levi, Bernard Lavilliers, Vianney, Ycare, Cyril Mokaiesh, Astrig Siranossian, Khaled Mouzanar, Matthieu Chedid, Grand Corps Malade... ils étaient tous réunis pour ce grand et beau concert de charité, Unis pour le Liban, piloté par Nagui. C'est simple, la géniale Hiba Tawaji, très populaire au Liban, ne pouvait manquer ce rendez-vous organisé par l'homme qui partage sa vie, Ibrahim Maalouf.

Le trompettiste a tenu à l'évoquer dans son discours. "Juste pour vous dire que c'est quand même un truc de dingue, ce concert. J'espère que vous êtes tous en train de passer une belle soirée. En montant ce programme et tous ces invités, je savais que, de toute façon, à un moment donné, il y aurait un truc qui allait m'échapper. Et ça m'échappe complètement. Ça appartient au public, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui du Liban, je voudrais les embrasser", a-t-il déclaré, avant de "présenter les deux personnes qui vont venir tout de suite sur scène".

"L'une des plus grandes chanteuses aujourd'hui..."

"Parce qu'ils me tiennent beaucoup à coeur et que je tenais vraiment à ce qu'ils viennent du Liban spécialement pour l'occasion. Vous les avez déjà entendus tout à l'heure, mais je voudrais qu'on marque un coup là-dessus, parce que c'est quand même un truc de dingue", poursuit-il, avant d'évoquer celle qu'il a épousée le 19 septembre dernier. "Hiba Tawaji, c'est l'une des plus grandes chanteuses aujourd'hui au Liban, et évidemment, c'est un honneur de l'avoir", a-t-il tendrement déclaré.

Il y a quelques jours, Ibrahim Maalouf, d'ordinaire très discret sur sa vie privée, dévoilait une photo de son mariage avec Hiba Tawaji , connue pour sa participation à The Voice (TF1). "En espérant que ce sourire reste à jamais sur ton visage. Je t'aime tellement, Hiba", écrivait le musicien de 39 ans. Une belle cérémonie célébrée à Paris.

Tous les bénéfices de Unis pour le Liban iront à la Croix rouge libanaise. Le titre Mappemonde, un texte écrit par Andrée Chedid il y a plus de quarante ans, a été "mis en musique il y a une dizaine d'années par Matthieu, qui a souhaité l'offrir généreusement au peuple libanais", a confié Ibrahim Maalouf à Ouest France. Les droits de cette chanson seront reversés à des associations de protection de la culture et du patrimoine libanais.