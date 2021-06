Stéphane Bern en couple avec Yori : qui est son compagnon plus jeune, ancien Mister Gay ?

Stéphane Bern (57 ans) n'est plus célibataire. Le week-end du 26 juin 2021, son compagnon Yori Bailleres a officialisé leur couple sur Instagram, à l'occasion de la Gay Pride. Mais qui est le séduisant jeune homme qui a entre 36 et 38 ans ?

En 2007, le charmant brun a participé à Mister Gay Europe, un concours de beauté masculin réservé aux gays Européens fondé deux ans plus tôt. A l'époque, il avait 23 ans. Son concours s'est déroulé à Budapest, en Hongrie, et il a été remporté par un certain Jackson Netto (représentant de l'Allemagne). Depuis, il en a fait du chemin. Et quel chemin !

Yori Bailleres est en effet le créateur du site de rencontres gay Le Cercle de Socrate. Aujourd'hui encore, il gère cette entreprise décrite comme un site permettant de "rencontrer les célibataires singuliers, cultivés et accomplis que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs", pour une relation longue durée. "Sensibles aux arts, à la culture, à la vie politique ou à l'engagement civique, les membres sont pour la plupart des individus discrets, non adeptes des applications et des sites de rencontres grand public. (...) Grâce à un logiciel de compatibilité élaboré par des psychiatres et des psychologues spécialistes du couple gay, le club s'engage à vous contacter uniquement lorsqu'il détecte un membre prometteur correspondant à l'ensemble de vos critères de recherche", peut-on notamment lire en description.

Interrogé par Garçon Magazine, Yori Bailleres avait expliqué les raisons pour lesquelles il a créé Le Cercle de Socrate : "Je dirais en premier lieu le sentiment de saturation vis-à-vis des applications et le manque de sérieux des agences matrimoniales gay. Les applications de rencontre arrivent à un point de rupture, tellement elles sont chronophages. De plus en plus d'utilisateurs s'y retrouvent pour discuter, chasser l'ennuie, nourrir l'égo mais de moins en moins pour se rencontrer. Le cérébral que je suis (bien qu'esthète) ne peut se contenter de trouver l'âme soeur à coup de swipe compulsif."

En description de son compte Instagram, le cher et tendre de Stéphane Bern précise qu'il aime l'art, voyager ou encore les animaux. Des passions qu'il partage avec le présentateur de France Télévisions. "J'ai des chiens formidables, des chèvres, des poules... Et j'ai la chance d'avoir des amis merveilleux. L'amitié, au fond, c'est une forme d'amour aussi. Rien ne peut gâcher une belle amitié, alors que l'amour passe. J'aime beaucoup vivre seul, c'est très ans agréable", confiait par exemple le présentateur de 57 ans à Nous Deux en juillet 2020. Et d'ajouter concernant sa situation amoureuse : "Je l'ai connu [l'amour, NDLR], donc je me dis que, si ça ne se reproduit pas, je l'aurai vécu. Je dis ça sans être amer ni triste. J'aime beaucoup vivre seul, c'est très agréable."

Il semble pourtant bien parti pour connaître une fois de plus l'amour avec un grand A. Cela serait une première depuis sa rupture avec Lionel, à cause de la médiatisation.