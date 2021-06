Stéphane Bern en couple : son nouveau séduisant compagnon se dévoile

Stéphane Bern a retrouvé l'amour ! A l'occasion de la Gay Pride le week-end du 26 juin 2021, son nouveau compagnon a officialisé leur relation en photo, sur son compte Instagram.

Le week-end dernier, la manifestation LGBT a démarré à Pantin, en Seine-Saint-Denis, puis s'est terminée place de la République. A cette occasion, nombreuses sont les personnalités à avoir apporté leur soutien à ce rassemblement qui vise à lutter contre les discriminations homophobes partout dans le monde. S'il ne faisait pas partie des personnes présentes sur place, Stéphane Bern a tenu à participer en posant... avec son nouveau compagnon.

C'est sur le compte Instagram de ce dernier que leur relation a été officialisée. On peut y voir Stéphane Bern et un certain Yori Balleres poser complices, à l'extérieur. Tous deux sont allongés sur le ventre, un grand sourire aux lèvres et se tenant la main. Tous deux portent des chaussures Louboutin semble-t-il sur lesquelles ont peut voir le fameux arc-en-ciel, le symbole de la fierté LGBTQ+. "Etre fier est un droit. Happy Pride", peut-on lire en légende de la publication, postée le 27 juin.