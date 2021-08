Arnaud Ducret : Son fils Oscar joue son mini-moi charmeur

C'est les vacances pour tout le monde, mais chacun à sa destination. Si les footballeurs aiment bien les îles grecques ou les plages d'Ibiza, pour certains, le Maroc est une destination idéale. Arnaud Ducret fait partie de ceux-là puisqu'il a décidé d'emmener sa petite famille du côté de Marrakech. Ensemble, ils ont sûrement pu continuer à célébrer le très beau mariage qui a eu lieu début juillet entre l'acteur de 42 ans et sa nouvelle femme, Claire Francisci.

Chemise blanche et lunettes de soleil pour les deux charmeurs

Un beau moment à plusieurs, mais jusqu'ici, le comédien n'avait posté qu'un selfie de lui, sans le reste de sa famille. C'est désormais chose faite puisque dimanche dernier, Arnaud Ducret a posté une publication sur laquelle on peut le voir en compagnie de son jeune garçon, Oscar. Le fils qu'il a eu avec sa précédente compagne, la danseuse Maurine Nicot, a visiblement pris beaucoup de son père si l'on s'en tient à la photo, très marrante, qu'il a publiée. Dessus, on peut voir le père et le fils, qui suit les traces de son paternel, dans le même accoutrement, avec une belle chemise blanche, des lunettes de soleil teintées et une coupe soignée.

Une ressemblance qui a beaucoup plu aux internautes puisque la publication a déjà été likée plus de 10 000 fois. Une photo qui ponctue de très belles vacances puisqu'Arnaud Ducret ajoute en commentaire : "Bye bye Club Med Marrakech, à bientôt". Il ajoute un hashtag #michelcharmeur, en rapport au look de son fils et lui. Les amis du comédien ont apparemment bien aimé la photo puisque l'animateur télé Jérôme Anthony et l'acteur François-Xavier Demaison ont approuvé avec une ribambelle d'emojis.