PHOTOS Mariage d'Arnaud Ducret : sa femme Claire canon dans sa robe, de nombreuses stars présentes !

C'est une journée qu'ils n'oublieront jamais. Arnaud Ducret a beau avoir été le héros du film Divorce Club, durant l'année 2020, le comédien est plutôt calé rayon mariage. Lui qui avait épousé Maurine Nicot par le passé a posé le genou au sol, face à Claire Francisci, non pas une mais deux fois ! En couple depuis 2018, mariés le 3 juillet 2021 au Mont-Saint-Michel, les tourtereaux se sont, effectivement, à nouveau dit "oui" devant l'Eternel en mai 2022 dans un cadre idyllique.

Les invités s'étaient réunis, le samedi 28 mai 2022 précisément, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, au château de Sannes. Et on peut dire que la guestlist était cinq étoiles. Arnaud Ducret et Claire Francisci avaient invité Arthur, évidemment, puisqu'ils s'étaient rencontrés grâce à lui sur le plateau de l'émission Vendredi tout est permis, mais aussi Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, Franck Dubosc, Cartman, la danseuse Denitsa Ikonomova ainsi que Michael Youn, qui a poussé la chansonnette après la cérémonie.

Pour s'unir face à cette joyeuse audience, Arnaud Ducret avait joué la carte du chic et de l'élégance avec un costume noir, une chemise blanche et un noeud papillon. La classe à l'américaine. Claire Francisci, danseuse et professeure de pole dance, était quant à elle extrêmement glamour, tout en restant très classe, dans une magnifique robe de mariée sirène et à bustier aux finitions en dentelles. Son voile, elle avait choisi de ne pas le porter au-dessus de la tête, fixé dans ses cheveux, mais sur ses épaules en guise de cape.

Arnaud Ducret et Claire Francisci forment une jolie famille recomposée. Le comédien et humoriste, récemment aperçu dans plusieurs épisodes de la série Le remplaçant, avait effectivement eu un enfant, Oscar, en juillet 2013. Sa partenaire avait, de son côté, eu des triplés, baptisés Angélique, Florian et Léo, avec son précédent compagnon. Les tourtereaux ne semblent, en revanche, pas avoir très envie d'agrandir le cercle. Ils ont signé pour le meilleur, certes, mais le pire... ils s'en passeront volontiers ces prochaines années !