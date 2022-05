Arnaud Ducret s'est marié à Claire Francisci ! La danseuse divine dans sa robe sirène

Voilà un week-end dont Arnaud Ducret se souviendra longtemps. Le comédien de 43 ans a eu le grand plaisir de se marier à la belle danseuse et professeure de pole dance, Claire Francisci. Quatre ans après leur coup de foudre, les amoureux ont rendu leur relation la plus officielle possible lors d'une cérémonie au grand air organisée en Provence dans la journée de samedi 28 mai 2022.

En effet, comme en témoignent les premières photos qui pullulent sur Instagram, le couple a mis le cap sur un cadre naturel et verdoyant pour se déclarer leur amour. Un lieu de rêve qui est bien sûr tenu secret. Mais, un panel de personnalités connues a en revanche pu en profiter. Arthur, Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, Cartman, Denitsa Ikonomova, Michael Youn et pleins d'autres ont eu la chance d'assister au mariage de leurs amis. Pour l'occasion, Arnaud Ducret et Claire ont mis le paquet niveau look et avaent de quoi les impressionner. La star du film Divorce Club s'est dévoilée dans un costume noir impeccable avec une chemise blanche et un noeud papillon. Quant à la jolie blonde, elle a joué la carte du glamour dans une magnifique robe de mariée sirène et à bustier, aux finitions en dentelles. Elle s'est également munie d'un long et transparent voile placé comme une cape sur ses épaules. (Voir notre diaporama).

Arnaud Ducret et Claire Francisci se sont en réalité déjà mariés il y a bientôt un an, le 3 juillet 2021 plus exactement. L'heureux événement avait à ce moment-là eu lieu au Mont-Saint-Michel. Les époux forment un couple depuis 2018, soit peu de temps après qu'Arnaud Ducret a officialisé sa rupture avec son ex-femme Maurine Nicot, avec qui il a eu un fils Oscar (9 ans). Claire est elle aussi maman et a eu trois enfants, des triplés (Angélique, Florian et Léo aujourd'hui âgés de 16 ans). En revanche, pas question pour eux d'agrandir leur clan déjà bien complet. "On a déjà les nôtres. On se suffit à nous-mêmes. On n'en a pas besoin pour sceller notre couple, on est bien ainsi", expliquaient-ils dans une interview au magazine Gala.