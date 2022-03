Arnaud Ducret marié à Claire Francisci : pourquoi le couple n'aura pas d'enfants

Les foudres de l'amour ont frappé Arnaud Ducret et Claire Francisci en un rien de temps. A l'époque, en 2018, l'acteur de Divorce Club se sépare justement de son ex-femme Maurine Nicot, mère de fils de 8 ans Oscar. Il est donc libre de tout engagement et peut pleinement savourer son coup de coeur pour la danseuse de pole dance rencontrée sur le plateau de Vendredi tout est permis.

Rapidement, les tourtereaux officialisent, jusqu'à ce vendredi 3 juillet 2021 au Mont-Saint-Michel. Arnaud Ducret et Claire Francisci se sont dit 'oui' devant un parterre d'invités, dans un cadre romantique. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'un petit bébé vienne s'épanouir dans cette jolie famille. A condition que les jeunes époux soient d'accord, sauf que pour Arnaud et Claire, c'est loin d'être le cas.

S'ils auraient déjà pu agrandir leur clan avec un nouvel enfant, le comédien et la danseuse trouvent la maison familiale déjà suffisamment remplie pour envisager de faire un bébé : "On a déjà les nôtres. On se suffit à nous-mêmes. On n'en a pas besoin pour sceller notre couple, on est bien ainsi", expliquaient-ils dans une interview au magazine Gala. Effectivement, les enfants ne manquent pas à la maison. Papa d'un garçon né de sa précédente union, Arnaud Ducret assure également en tant que beau-papa des enfants de sa douce. Pas un, ni deux mais trois, et des triplés s'il vous plaît !

Cette vie de famille "peu banale", Arnaud Ducret l'avait évoquée sur le canapé rouge de Michel Drucker dans Vivement Dimanche : "Ce sont des triplés qui ne se ressemblent pas. Il faut le savoir, ça n'a aucun intérêt je vous le dis. Si un jour vous tombez sur une femme qui vous dit 'Moi j'ai des triplés', regardez d'abord si les gamins se ressemblent, avait-il plaisanté. Ils sont triplés et bilingues donc je comprends rien et on est trois fois plus". Gérer quatre enfants, c'est déjà du sport alors se rajouter du travail la quarantaine passée, très peu pour eux !