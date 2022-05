Arnaud Ducret marié à Claire Francisci : Château féérique et invités VIP en Provence

Pour rappel, les amoureux se sont mariés une première fois l'été dernier. Lors de ce grand jour, ils étaient entourés de leurs familles. Après la cérémonie officielle devant le maire, tout le monde s'était réuni dans un établissement du Mont Saint-Michel, pour un vin d'honneur puis un dîner. Au menu, foie gras de canard mi-cuit, duo d'agneau, carpaccio d'ananas... le tout arrosé de Côtes-de-Gascogne, de Morgon, de champagne Taittinger. Un véritable festin !

Avant de rencontrer Claire, Arnaud Ducret a été marié à Maurine Nicot, rencontrée sur le plateau de la Star Academy en 2002 qui est la mère de son fils de 9 ans, Oscar. De son côté, la jolie blonde est maman de triplés Léo, Florian et Angélique (fruits d'une précédente relation). Alors, un nouveau bébé est-il imminent pour le couple après ce second mariage ? Pas sûr. "On a déjà les nôtres. On se suffit à nous-mêmes. On n'en a pas besoin pour sceller notre couple, on est bien ainsi", expliquaient-ils dans une interview au magazine Gala. qui sait, peut-être ont-ils changé d'avis ?