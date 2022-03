Arnaud Ducret comblé aux côtés de son fils sur scène : "L'amour de ma vie"

Après son divorce en 2018, Arnaud Ducret a retrouvé l'amour auprès de la danseuse Claire Francisci. Cet union propulse l'humoriste dans le rôle de beau-père des triplés de sa nouvelle compagne Léo, Angélique et Florian, âgés de 16 ans. En mai dernier, l'ancienne vedette de Parents mode d'emploi avait expliqué sa nouvelle vie pour C à vous : "Déjà, tu passes ton permis poids lourd ! Quand tu vas au restaurant, c'est la cantine de Harry Potter. On est six en tout ! Ça fait un gros budget de sortie !"

Une tâche qui semble convenir à l'acteur pour qui les enfants n'ont dorénavant plus de secret et qui essaye toujours de partager sa passion pour la comédie. "Je les ai emmenés sur des tournages, ils sont venus voir le spectacle, j'espère qu'ils se disent que leur beau-père est intéressant. Et ils sont plus cool quand je suis seul avec eux que lorsque Claire est là. Idem avec mon fils : quand il est avec elle, tout se passe bien, quand je suis là, il râle, discute" avait-t-il affirmé à Gala.